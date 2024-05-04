Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове и Днепропетровской области
На территории Харькова на фоне объявленной ранее воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал "Общественное". Других подробностей он не привёл.
Спустя некоторое время местное издание "Зеркало недели" также сообщило о взрывах в Павлограде Днепропетровской области. Их причина неизвестна, местные власти ситуацию не комментировали.
Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области после взрыва повреждено административное здание. О каком именно помещении идёт речь, местные власти упоминать не стали.
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