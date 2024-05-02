В Днепропетровской области после взрыва повреждено административное здание
Лукашук: В результате взрыва в Никополе пострадало административное здание
В украинском городе Никополе в результате взрыва зафиксировано повреждение административного здания. Об этом в соцсетях сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
По его словам, в ночь на 2 мая было поражено одно из административных зданий. При этом чиновник не уточнил, о каком именно здании идёт речь. Других подробностей инцидента пока нет.
Ранее сообщалось, что жители нескольких регионов Украины в ночь на 1 мая наблюдали в небе яркую вспышку неизвестного происхождения. В частности, свечение зафиксировали над Днепропетровской и Харьковской областями, при этом звуков взрыва не было слышно.
Shutterstock / FOTODOM