В Днепропетровской области после взрыва повреждено административное здание

В украинском городе Никополе в результате взрыва зафиксировано повреждение административного здания. Об этом в соцсетях сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

По его словам, в ночь на 2 мая было поражено одно из административных зданий. При этом чиновник не уточнил, о каком именно здании идёт речь. Других подробностей инцидента пока нет.