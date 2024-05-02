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2 мая, 05:17

В Днепропетровской области после взрыва повреждено административное здание

Лукашук: В результате взрыва в Никополе пострадало административное здание

В украинском городе Никополе в результате взрыва зафиксировано повреждение административного здания. Об этом в соцсетях сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

По его словам, в ночь на 2 мая было поражено одно из административных зданий. При этом чиновник не уточнил, о каком именно здании идёт речь. Других подробностей инцидента пока нет.

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Ранее сообщалось, что жители нескольких регионов Украины в ночь на 1 мая наблюдали в небе яркую вспышку неизвестного происхождения. В частности, свечение зафиксировали над Днепропетровской и Харьковской областями, при этом звуков взрыва не было слышно.

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Shutterstock / FOTODOM

Иван Косицын
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