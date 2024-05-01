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1 мая, 20:32

Крупный пожар с детонациями произошёл на складах "Новой почты" в Одессе

Мощный пожар произошёл в Одессе после прилёта по складам "Новой почты"

Мощный пожар с последующей детонацией произошёл на складских помещениях "Новой почты" в Одессе. Эта компания активно используется ВСУ для военной логистики и хранения техники с боеприпасами.

Мощный пожар произошёл в Одессе после прилёта по складским помещениям. Видео © Telegram / "Страна.ua"

Видео с места пожара изначально опубликовали украинские телеграм-каналы. По их сведениям, возгорание произошло после прилётов.

Спустя некоторое время факт подтвердили и в "Новой почте". На странице в социальной сети указано, что произошло возгорание на складских помещениях после прилёта. Также сообщается, что пострадавших и погибших нет.

Серия взрывов прогремела в Одессе, над городом поднимаются клубы дыма
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Ранее Российская армия уничтожила ангары с ударными беспилотниками ВСУ, а также нанесла удары по складам с авиатехникой и пунктам временной дислокации наёмников Иностранного легиона Украины. Российским ударам подверглись позиции Вооружённых сил Украины в 121 районе.

Обложка ©

Telegram / "Страна.ua"

Оксана Попова
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