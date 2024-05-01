Крупный пожар с детонациями произошёл на складах "Новой почты" в Одессе

Мощный пожар с последующей детонацией произошёл на складских помещениях "Новой почты" в Одессе. Эта компания активно используется ВСУ для военной логистики и хранения техники с боеприпасами.

Мощный пожар произошёл в Одессе после прилёта по складским помещениям. Видео © Telegram / "Страна.ua"

Видео с места пожара изначально опубликовали украинские телеграм-каналы. По их сведениям, возгорание произошло после прилётов.

Спустя некоторое время факт подтвердили и в "Новой почте". На странице в социальной сети указано, что произошло возгорание на складских помещениях после прилёта. Также сообщается, что пострадавших и погибших нет.