Серия взрывов прогремела в Одессе, над городом поднимаются клубы дыма

Около десяти мощных взрывов раздалось в Одессе поздней ночью 30 апреля. Над городом поднимаются клубы дыма, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местные паблики.

По словам очевидцев, один из прилётов зафиксирован в районе железнодорожного вокзала. Глава военной администрации региона Олег Кипер призвал одесситов не покидать укрытия до отбоя воздушной тревоги.