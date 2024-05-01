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30 апреля, 21:19

Серия взрывов прогремела в Одессе, над городом поднимаются клубы дыма

Около десяти мощных взрывов раздалось в Одессе поздней ночью 30 апреля. Над городом поднимаются клубы дыма, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местные паблики.

По словам очевидцев, один из прилётов зафиксирован в районе железнодорожного вокзала. Глава военной администрации региона Олег Кипер призвал одесситов не покидать укрытия до отбоя воздушной тревоги.

Дым на месте одного из взрывов в Одессе. Фото © Telegram / Типичная Одесса

Дым на месте одного из взрывов в Одессе. Фото © Telegram / Типичная Одесса

Четыре ТЭС серьёзно повреждены после взрывов на Украине
Четыре ТЭС серьёзно повреждены после взрывов на Украине

Днём ранее взрывы раздались в Харькове, а также на территории Полтавской и Сумской областей. По информации пророссийского подполья, целями ВС РФ на Украине становятся системы ПВО и склады с боеприпасами.

Обложка ©

Unsplash / Stephen Radford

Илья Пушкарев
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