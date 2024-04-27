Четыре ТЭС серьёзно повреждены после взрывов на Украине
Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьёзных повреждениях четырёх ТЭС
Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьёзных повреждениях четырёх теплоэлектростанций (ТЭС) после ночных взрывов на территории страны. В каких областях это произошло, не уточняется.
Как заявила компания в телеграм-канале, значительный ущерб получило оборудование четырёх станций. Сейчас специалисты работают над устранением последствий.
Напомним, что сегодня ночью в четырёх регионах на западе Украины прогремели взрывы. Они раздались в Хмельницкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Тернопольской областях. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
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