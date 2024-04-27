Четыре ТЭС серьёзно повреждены после взрывов на Украине

Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьёзных повреждениях четырёх теплоэлектростанций (ТЭС) после ночных взрывов на территории страны. В каких областях это произошло, не уточняется.

Как заявила компания в телеграм-канале, значительный ущерб получило оборудование четырёх станций. Сейчас специалисты работают над устранением последствий.