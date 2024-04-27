Украинские СМИ заявили о взрывах в четырёх областях на западе страны

В четырёх регионах на западе Украины прогремели взрывы. Как пишет украинское издание, в частности, они раздались в Хмельницкой области.

Взрыв также прогремел в Ивано-Франковской области, Житомирской и Тернопольской областях. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.