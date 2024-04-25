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25 апреля, 12:25

Украинские СМИ сообщают о взрыве в Сумах

"Страна.ua": В Сумах прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги

Город Сумы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Город Сумы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В городе Сумы на севере Украины прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

"В Сумах был слышен звук взрыва", — передаёт также телеканал "Общественное".

Официально информацию о взрывах пока не прокомментировали, других сведений не поступало. Ранее сообщалось, что на всей территории Незалежной была объявлена воздушная тревога.

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А ранее Life.ru писал, что рано утром 24 апреля в Одессе прогремел взрыв. По данным украинских СМИ, в нескольких районах города пропал свет. А до этого были слышны взрывы в Киеве — там работали системы ПВО.

Дарья Нарыкова
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