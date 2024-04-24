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24 апреля, 04:41

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Дым над Одессой после взрыва. Обложка © t.me / Одесса INFO

Дым над Одессой после взрыва. Обложка © t.me / Одесса INFO

Взрыв прогремел в Одессе. Об этом сообщили украинские СМИ. По их данным, в нескольких районах города пропал свет.

Глава городской администрации Олег Кипер призвал одесситов спуститься в укрытия на фоне звучащей воздушной тревоги. Также сирены звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях.

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А накануне, 23 апреля, подполье сообщило о поражении систем ПВО ВСУ и склада с боеприпасами в Одессе. Перед этим украинские СМИ заявили о взрывах в городе.

Артур Лапсаков
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