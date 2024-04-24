Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Дым над Одессой после взрыва. Обложка © t.me / Одесса INFO
Взрыв прогремел в Одессе. Об этом сообщили украинские СМИ. По их данным, в нескольких районах города пропал свет.
Глава городской администрации Олег Кипер призвал одесситов спуститься в укрытия на фоне звучащей воздушной тревоги. Также сирены звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях.
А накануне, 23 апреля, подполье сообщило о поражении систем ПВО ВСУ и склада с боеприпасами в Одессе. Перед этим украинские СМИ заявили о взрывах в городе.