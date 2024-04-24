Мэр Терехов: Часть Харькова осталась без газа из-за взрыва на газопроводе
Шевченковский район Харькова лишился газоснабжения из-за повреждения магистралей с голубым топливом в результате ночных взрывов. Об этом украинскому изданию "Общественное" заявил мэр города Игорь Терехов.
"Был перебит газопровод. Нам пришлось отключить газоснабжение во всём микрорайоне", — посетовал чиновник, пообещав завершить ремонтные работы к утру.
А ранее Харьков лишился телевизионной вышки, которая сломалась пополам после прямого попадания ракеты. Высотка стала целью из-за размещения на ней военного оборудования ВСУ.
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