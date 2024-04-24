Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 апреля, 01:43

Мэр Терехов: Часть Харькова осталась без газа из-за взрыва на газопроводе

Шевченковский район Харькова лишился газоснабжения из-за повреждения магистралей с голубым топливом в результате ночных взрывов. Об этом украинскому изданию "Общественное" заявил мэр города Игорь Терехов.

"Был перебит газопровод. Нам пришлось отключить газоснабжение во всём микрорайоне", — посетовал чиновник, пообещав завершить ремонтные работы к утру.

Украинцев призвали готовиться к многочасовым отключениям света
Украинцев призвали готовиться к многочасовым отключениям света

А ранее Харьков лишился телевизионной вышки, которая сломалась пополам после прямого попадания ракеты. Высотка стала целью из-за размещения на ней военного оборудования ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / vichie81

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров