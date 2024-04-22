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22 апреля, 17:54

Не то, чем кажется: Политолог объяснил, как на самом деле ВСУ использовали телевышку в Харькове

Эксперт Гамбашидзе назвал ювелирной работой обезвреживание телевышки в Харькове

С помощью телевышки, которая была уничтожена в Харькове, не только транслировался телесигнал и обеспечивалась сотовая связь, заявил в беседе с Life.ru политолог, политтехнолог Илья Гамбашидзе. Помимо того, объект инфраструктуры служил ещё и мачтой для военного оборудования — РЭБ, РТР, ретрансляторов и т.д.

"Такая аппаратура часто размещается на высотных объектах для большей дальности. Более того, уже известно, что на уничтоженной вышке располагалось координационное устройство ПВО ВСУ. Поэтому обезвреживание этой вышки решает в первую очередь военные задачи. Хотя и ликвидация одного из источников киевской пропаганды — тоже достойный результат сам по себе", — указал эксперт.

Поражение такой вышки — это фактически ювелирная работа. Нанести точный удар по неподвижному, но очень узкому объекту может только настоящий мастер своего дела, профи.

Илья Гамбашидзе

Политолог

В пример он привёл тот факт, что украинская сторона уже на протяжении десяти лет пытается поразить телевышку в Петровском районе Донецка. Но им это сделать так и не удалось. И здесь, по его словам, остаётся лишь поаплодировать мастерству наших лётчиков, совершивших ещё один подвиг.

Мэр Харькова признал, что в городе началась паника
Мэр Харькова признал, что в городе началась паника

Напомним, сегодня, 22 апреля, мэр Харькова сообщал о серии взрывов в городе. Позже в Сети появилось видео, на котором местная телевышка буквально разламывается пополам и падает на землю. Как заявлял глава Администрации Харьковской области Олег Синегубов, пострадавших в результате происшествия нет. Также публиковалось первое видео с места ЧП.

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Telegram / Харьков Life

Ольга Годуненко
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