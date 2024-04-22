Не то, чем кажется: Политолог объяснил, как на самом деле ВСУ использовали телевышку в Харькове

С помощью телевышки, которая была уничтожена в Харькове, не только транслировался телесигнал и обеспечивалась сотовая связь, заявил в беседе с Life.ru политолог, политтехнолог Илья Гамбашидзе. Помимо того, объект инфраструктуры служил ещё и мачтой для военного оборудования — РЭБ, РТР, ретрансляторов и т.д.

"Такая аппаратура часто размещается на высотных объектах для большей дальности. Более того, уже известно, что на уничтоженной вышке располагалось координационное устройство ПВО ВСУ. Поэтому обезвреживание этой вышки решает в первую очередь военные задачи. Хотя и ликвидация одного из источников киевской пропаганды — тоже достойный результат сам по себе", — указал эксперт.

Поражение такой вышки — это фактически ювелирная работа. Нанести точный удар по неподвижному, но очень узкому объекту может только настоящий мастер своего дела, профи. Илья Гамбашидзе Политолог