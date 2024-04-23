Прилёт российской ракеты в телевышку в Харькове попал на камеры 23 апреля, 13:32 Момент падения телевышки в Харькове. Видео © Telegram / jenya zub LIVE NEWS

Момент ракетного удара по телевизионной вышке в Харькове попал на видео. Кадры ювелирной работы российских наводчиков появились в Сети. Снаряд точно "срубает" половину башни, которая тут же обрушивается на землю.

Момент удара по телевышке в Харькове. Видео © Telegram / Донбасский партизан

Прицельный удар, предположительно, был нанесён ракетой Х-59, которая попала в вышку на высоте около 190 метров. Никаких дополнительных диверсионных подрывов или повторных обстрелов не было.

Напомним, 22 апреля сообщалось о серии взрывов в Харькове. Одна из ракет попала в местную телевышку, которая разломилась пополам и упала на землю. Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил, что никто не пострадал в результате ЧП. Как утверждается, телевышка служила мачтой для военного оборудования ВСУ: РЭБ, РТР, ретрансляторов и другой аппаратуры.

Авторы Татьяна Миссуми