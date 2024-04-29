Взрывы прогремели сразу в нескольких областях Украины

Мэр Харькова сообщил о раздающихся в городе взрывах на фоне объявленной воздушной тревоги в подконтрольном Киеву регионе.

"В Харькове серия взрывов", — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, громко было и в Одессе. О взрывах в городе сообщило украинское издание "Страна.ua". Также, по его данным, они раздаются и в городе Шостке Сумской области на севере Незалежной.