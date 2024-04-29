В Полтавской области прогремели взрывы

Взрывы были слышны в Миргородском районе Полтавской области Украины. Об этом рассказал глава областной военной администрации Филипп Пронин в личном телеграм-канале.

Других подробностей о происшествии он не раскрывал.

Ранее Life.ru писал, что в подконтрольном украинским силовикам городе Запорожье пострадал объект инфраструктуры в результате взрыва. Кроме того, сообщалось, что в тот момент воздушную тревогу объявляли в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях.