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29 апреля, 14:09

В Полтавской области прогремели взрывы

Глава ОВА Пронин: Взрывы были слышны в Полтавской области

Взрывы были слышны в Миргородском районе Полтавской области Украины. Об этом рассказал глава областной военной администрации Филипп Пронин в личном телеграм-канале.

Других подробностей о происшествии он не раскрывал.

В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы
В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы

Ранее Life.ru писал, что в подконтрольном украинским силовикам городе Запорожье пострадал объект инфраструктуры в результате взрыва. Кроме того, сообщалось, что в тот момент воздушную тревогу объявляли в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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