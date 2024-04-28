В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы

Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом говорится в публикации украинского издания "Главком" в Telegram.

Кроме того, на подконтрольной киевскому режиму части региона была объявлена воздушная тревога. При этом другие подробности неизвестны, о прилётах по объектам не сообщалось. Судя по онлайн-карте, в настоящее время тревога объявлена на территории Харьковской области.