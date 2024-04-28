В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы
Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом говорится в публикации украинского издания "Главком" в Telegram.
Кроме того, на подконтрольной киевскому режиму части региона была объявлена воздушная тревога. При этом другие подробности неизвестны, о прилётах по объектам не сообщалось. Судя по онлайн-карте, в настоящее время тревога объявлена на территории Харьковской области.
Сегодня утром, кстати, взрывы также были слышны и в двух других частях Незалежной. Они раздавались в Хмельницкой области и Николаеве. Между тем в подполье рассказали об уничтожении гостиницы с англоязычными наёмниками в Николаеве. Также удары были нанесены по Судостроительному заводу имени 61 коммунара. А накануне российские военные ударили по психиатрической больнице в Харькове — ВСУ выбрали её местом дислокации. Было зафиксировано два прилёта.
Shutterstock / FOTODOM