В Харьковской области и пригороде Днепра слышны взрывы

В Харьковской области и в пригороде Днепра (бывший Днепропетровск) слышны взрывы. Об этом в ночь на 28 апреля рассказали украинские средства массовой информации.

"Сообщают о взрывах в Харьковской области", — пишет издание "Страна.ua".

В свою очередь, корреспонденты "Зеркала недели" сообщили об аналогичной ситуации в Днепре. Стоит отметить, что на территории Днепропетровской области ближе к полуночи была объявлена воздушная тревога.