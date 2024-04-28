В Харьковской области и пригороде Днепра слышны взрывы
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области и пригороде Днепра
В Харьковской области и в пригороде Днепра (бывший Днепропетровск) слышны взрывы. Об этом в ночь на 28 апреля рассказали украинские средства массовой информации.
"Сообщают о взрывах в Харьковской области", — пишет издание "Страна.ua".
В свою очередь, корреспонденты "Зеркала недели" сообщили об аналогичной ситуации в Днепре. Стоит отметить, что на территории Днепропетровской области ближе к полуночи была объявлена воздушная тревога.
Накануне, 27 апреля, украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьёзных повреждениях четырёх теплоэлектростанций после ночных взрывов на территории Незалежной. В каких регионах это произошло, не разглашалось.
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