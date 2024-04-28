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27 апреля, 21:39

В Харьковской области и пригороде Днепра слышны взрывы

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области и пригороде Днепра

В Харьковской области и в пригороде Днепра (бывший Днепропетровск) слышны взрывы. Об этом в ночь на 28 апреля рассказали украинские средства массовой информации.

"Сообщают о взрывах в Харьковской области", — пишет издание "Страна.ua".

В свою очередь, корреспонденты "Зеркала недели" сообщили об аналогичной ситуации в Днепре. Стоит отметить, что на территории Днепропетровской области ближе к полуночи была объявлена воздушная тревога.

Украинские СМИ заявили о взрывах в четырёх областях на западе страны
Украинские СМИ заявили о взрывах в четырёх областях на западе страны

Накануне, 27 апреля, украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьёзных повреждениях четырёх теплоэлектростанций после ночных взрывов на территории Незалежной. В каких регионах это произошло, не разглашалось.

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Shutterstock / FOTODOM

Алексей Соловьёв
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