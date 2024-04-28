В Хмельницкой области и Николаеве прогремели взрывы
На Украине сообщили о взрывах в Хмельницкой области и Николаеве
На Украине сообщили о взрывах в нескольких регионах страны, произошедших ночью 28 апреля. Речь идёт о Николаеве и Хмельницкой области.
О том, что взрывы были слышны в Хмельницкой области, сообщали канал ТСН и украинский "24-й канал". А об аналогичной ситуации в Николаеве рассказал в телеграм-канале глава этого города Александр Сенкевич.
"Взрывы в Николаеве. Выясняем. Предоставлю информацию позже", — написал градоначальник.
До этого Life.ru писал, что в других регионах Незалежной в ночь на 28 апреля также были слышны взрывы. Они были зафиксированы в пригороде Днепра и в Харьковской области.
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