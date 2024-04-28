В Хмельницкой области и Николаеве прогремели взрывы

На Украине сообщили о взрывах в нескольких регионах страны, произошедших ночью 28 апреля. Речь идёт о Николаеве и Хмельницкой области.

О том, что взрывы были слышны в Хмельницкой области, сообщали канал ТСН и украинский "24-й канал". А об аналогичной ситуации в Николаеве рассказал в телеграм-канале глава этого города Александр Сенкевич.

"Взрывы в Николаеве. Выясняем. Предоставлю информацию позже", — написал градоначальник.