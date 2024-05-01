В небе над Украиной замечена вспышка неизвестного происхождения
Жители нескольких регионов Украины в ночь на 1 мая наблюдали в небе яркую вспышку, передал украинский телеканал ТСН.
Яркая вспышка над регионами Украины. Видео © Telegram / ТСН новини / ТСН.ua
В частности, свечение зафиксировали над Днепропетровской и Харьковской областями, при этом звуков взрыва не было слышно. Также вспышку было видно в Полтавской, Сумской областях, частях Запорожской области, контролируемых ВСУ, и, возможно, на других территориях.
Официальные комментарии по поводу произошедшего не поступали. Возможно, явление объясняется пролетевшим метеором или иным космическим явлением, предполагает телеканал.
Ранее Life.ru писал, что загадочный объект в небе встревожил жителей Уфы. Астроном городского планетария объяснила, что это был полёт очень яркого метеор-болида, который сгорел в атмосфере.
Кадр видео Telegram / ТСН новини / ТСН.ua