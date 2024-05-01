В небе над Украиной замечена вспышка неизвестного происхождения

Жители нескольких регионов Украины в ночь на 1 мая наблюдали в небе яркую вспышку, передал украинский телеканал ТСН.

Яркая вспышка над регионами Украины. Видео © Telegram / ТСН новини / ТСН.ua

В частности, свечение зафиксировали над Днепропетровской и Харьковской областями, при этом звуков взрыва не было слышно. Также вспышку было видно в Полтавской, Сумской областях, частях Запорожской области, контролируемых ВСУ, и, возможно, на других территориях.

Официальные комментарии по поводу произошедшего не поступали. Возможно, явление объясняется пролетевшим метеором или иным космическим явлением, предполагает телеканал.