Астроном объяснила, что за яркий объект пролетел в небе над Уфой

Накануне, вечером 20 марта, жители Уфы заметили в небе загадочный объект. Видео, на которых запечатлён его полёт, облетели телеграм-каналы и не на шутку встревожили горожан.

Полёт метеор-болида в Уфе. Видео © Telegram / Башкирия Online / Телеканал UTV

Астроном Уфимского городского планетария Тамара Денисова объяснила, в чём же тут дело. По словам специалиста, жители столицы Башкирии прошлым вечером стали свидетелями полёта очень яркого метеор-болида, который сгорел в атмосфере. Объект, вероятно, принадлежит одному из трёх очень слабых метеорных потоков.

"В марте нет крупных метеорных потоков, которому мог бы принадлежать этот болид. Возможно, он принадлежит одному из трёх очень слабых метеорных потоков, действующих в это время, или является спорадическим метеором, не принадлежащим никакому потоку", — предположила Денисова.