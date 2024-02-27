Челябинцев напугали падением фейкового метеорита спустя 11 лет после настоящего
Челябинское правительство назвало видео с падением "метеорита" монтажом
В соцсетях вечером во вторник, 27 февраля, распространилось видео, на котором якобы запечатлено падение метеорита в Челябинске. На кадрах, снятых автомобильным видеорегистратором, в небе летит горящий неопознанный объект. Кроме того, слышна ударная волна.
Падение неопознанного летающего объекта в Челябинске. Видео © VK / ЧП Миасс-Чебаркуль
Многие пользователи засомневались в подлинности видео. В региональном управлении МЧС подчеркнули, что обращений по поводу случившегося не поступало. Позже падение метеорита опровергли в Правительстве Челябинской области.
"Внимание! Распространяются видео якобы упавшего неопознанного объекта над Челябинском. На видео очевидные признаки монтажа. В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях сообщений и обращений по данному факту не поступало", — приводит сообщение кабмина Ura.ru.
Напомним, что в Челябинской области 15 февраля 2013 года уже падал метеорит — в тот раз по-настоящему. Тогда ударная волна выбила стёкла в сотнях домов. Подробнее об этом Life.ru рассказывал здесь.
VK / ЧП Миасс-Чебаркуль