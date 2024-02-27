Челябинцев напугали падением фейкового метеорита спустя 11 лет после настоящего

В соцсетях вечером во вторник, 27 февраля, распространилось видео, на котором якобы запечатлено падение метеорита в Челябинске. На кадрах, снятых автомобильным видеорегистратором, в небе летит горящий неопознанный объект. Кроме того, слышна ударная волна.

Падение неопознанного летающего объекта в Челябинске. Видео © VK / ЧП Миасс-Чебаркуль

Многие пользователи засомневались в подлинности видео. В региональном управлении МЧС подчеркнули, что обращений по поводу случившегося не поступало. Позже падение метеорита опровергли в Правительстве Челябинской области.

"Внимание! Распространяются видео якобы упавшего неопознанного объекта над Челябинском. На видео очевидные признаки монтажа. В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях сообщений и обращений по данному факту не поступало", — приводит сообщение кабмина Ura.ru.