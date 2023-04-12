Власти усомнились в подлинности видео с падением "метеорита" на Урале
Глава Богдановича Нейфельд опроверг сообщения о падении метеорита
Сообщения о падении неопознанного объекта в Богдановиче Свердловской области являются фейком. Кто является его автором, ещё предстоит узнать, сообщил во "ВКонтакте" глава города Олег Нейфельд. Он также приложил запись с камер видеонаблюдения от Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) в качестве доказательства.
Запись с камер видеонаблюдения в Богдановиче, где якобы упал метеорит. Видео © VK / Олег Нейфельд
Нейфельд при этом пошутил, что теперь в Богдановиче будут искать метеорит. По его словам, это поможет привлечь к городу внимание туристов.
"Как только появилась информация, все службы были оперативно задействованы — всё спокойно. Как кто-то догадался запустить такой фейк, ещё предстоит узнать. Силовики продолжают отрабатывать вопрос", — написал он.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге сняли на видео падение неизвестного светящегося объекта. Неопознанный метеор упал рядом с трассой за городом и взорвался при ударе о землю.
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