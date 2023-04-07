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7 апреля, 09:33

Стало светло как днём: Камеры сняли возможное падение метеорита в Иркутской области

Падение небесного тела попало на камеры в Усть-Кутском районе под Иркутском

В Усть-Кутском районе Иркутской области упал, предположительно, метеорит, это зафиксировали многочисленные камеры видеонаблюдения. Небесное тело пронеслось по небу в 22:47 (17:47 мск) 6 апреля. Необычное явление подтвердила во "ВКонтакте" пресс-служба районной администрации.

Яркое свечение пронеслось над Усть-Кутом. Видео © VK / Администрация Усть-Кутского района

"Вчера вечером жители города могли наблюдать в небе необычное явление. В 22:47 над городом неожиданно появилось яркое свечение, внешне похожее на комету", — говорится в посте.

Видео падения небесного тела на окраине Усть-Кута разлетелось по Интернету. Очевидцы рассказали, что вспышка в небе была настолько яркой, что на улице и в квартирах на секунду стало светло как днём.

Вот это глыба: Учёные раскрыли, что произошло перед падением Челябинского метеорита

Вот это глыба: Учёные раскрыли, что произошло перед падением Челябинского метеорита

Ранее учёные оценили риск падения астероида 2023 DW. Если в феврале 2023 года опасность оценивалась как 1 шанс на 847, то сейчас — всего лишь как 1 на 1584.

Обложка ©

VK / Администрация Усть-Кутского района

Светлана Оперук
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