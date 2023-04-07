Стало светло как днём: Камеры сняли возможное падение метеорита в Иркутской области

В Усть-Кутском районе Иркутской области упал, предположительно, метеорит, это зафиксировали многочисленные камеры видеонаблюдения. Небесное тело пронеслось по небу в 22:47 (17:47 мск) 6 апреля. Необычное явление подтвердила во "ВКонтакте" пресс-служба районной администрации.

Яркое свечение пронеслось над Усть-Кутом. Видео © VK / Администрация Усть-Кутского района

"Вчера вечером жители города могли наблюдать в небе необычное явление. В 22:47 над городом неожиданно появилось яркое свечение, внешне похожее на комету", — говорится в посте.

Видео падения небесного тела на окраине Усть-Кута разлетелось по Интернету. Очевидцы рассказали, что вспышка в небе была настолько яркой, что на улице и в квартирах на секунду стало светло как днём.