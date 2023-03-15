Учёные оценили риск падения астероида 2023 DW

Вероятность падения на Землю астероида 2023 DW резко снизилась, заявили в Европейском космическом агентстве. Об этом пишет Phys.org. Сообщается, что специалисты постоянно проводят переоценку опасности небесного тела для нашей планеты на основе поступающих данных.

В феврале 2023 года риск падения 2023 DW составлял 1 шанс на 847, но 12 марта повысился до уровня 1 шанс на 432. Тем не менее, по последним данным, сейчас опасность оценивается всего лишь как 1 на 1584, рассказал глава управления планетарной обороны ЕКА Ричард Мойссл.

— Теперь вероятность будет снижаться с каждым наблюдением, пока не достигнет нуля через пару дней максимум. Не стоит волноваться по поводу этого "парня", — сказал он.

Астероид 2023 DW обнаружен обсерваторией в Чили в феврале 2023 года. По прогнозам, он максимально сблизится с Землёй 14 февраля 2046 года. Если расчёты верны, в этот день он окажется на расстоянии примерно 7,5 миллиона километров от нашей планеты. Это без малого в 20 раз дальше Луны. Сейчас 2023 DW находится в 22 миллионах километров.