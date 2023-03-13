Вот это глыба: Учёные раскрыли, что произошло перед падением Челябинского метеорита
По собранным осколкам и записям с камер удалось восстановить полную картину разрушения небесного тела в атмосфере.
Метеорит в Челябинском краеведческом музее. Фото © ТАСС / Вадим Ахметов
Американские учёные показали, как падал Челябинский метеорит, пишет Phys.org. Сообщается, что специалисты Калифорнийского университета создали анимационный ролик на основе 3D-моделирования события 15 февраля 2013 года.
По опубликованным данным, впервые в истории наблюдения таких явлений исследователи опирались в своих расчётах не только на анализ найденных фрагментов, но и на многочисленные видеозаписи момента падения метеорита. Учёные отметили, что изображение и звук на отснятых роликах помогли составить более ясное представление о составе и структуре камня.
Они считают, что разрушение началось в задней части небесного тела, а потом трещина распространилась вперёд и на высоте около 30 километров от поверхности Земли метеорит распался на три основные части. Эти фрагменты тоже разрушились. Чем крупнее тело, тем больше его поверхность подвергается нагреву и давлению, подчеркнули специалисты.
Напомним, по примерным представлениям учёных-метеоритиков, перед входом в плотные слои атмосферы Челябинское небесное тело в диаметре составляло около 20 метров, а весило примерно 13 тысяч тонн. Как считают в NASA, мощность взрыва метеорита в момент его разрушения в воздухе составила от 300 до 500 килотонн в тротиловом эквиваленте. Для сравнения: мощность взрыва сброшенной на Хиросиму бомбы "Малыш" составляла, по разным данным, от 13 до 21 тысячи килотонн.
Анимация разрушения Челябинского метеорита в атмосфере, созданная специалистами Ливерморской национальной лаборатории (США)
Самый крупный известный фрагмент Челябинского метеорита извлекли в октябре 2023 года из озера Чебаркуль. В диаметре он тогда составлял около 70 сантиметров, а весил более 500 килограммов, но спустя какое-то время несколько уменьшился и в размерах, и в массе. Как объясняли специалисты, камень несколько месяцев пролежал в воде, а после извлечения стал постепенно терять накопленную влагу. Он хранится в Государственном историческом музее Южного Урала. В общей сложности было собрано более 150 фрагментов. Минерологи определили, что упавшее небесное тело относится к самому распространённому типу метеоритов — обыкновенным хондритам. В его составе есть в том числе минерал троилит (магнитный колчедан), который очень редко находят в земных породах.