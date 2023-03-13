Вот это глыба: Учёные раскрыли, что произошло перед падением Челябинского метеорита

Американские учёные показали, как падал Челябинский метеорит, пишет Phys.org. Сообщается, что специалисты Калифорнийского университета создали анимационный ролик на основе 3D-моделирования события 15 февраля 2013 года.

По опубликованным данным, впервые в истории наблюдения таких явлений исследователи опирались в своих расчётах не только на анализ найденных фрагментов, но и на многочисленные видеозаписи момента падения метеорита. Учёные отметили, что изображение и звук на отснятых роликах помогли составить более ясное представление о составе и структуре камня.

Они считают, что разрушение началось в задней части небесного тела, а потом трещина распространилась вперёд и на высоте около 30 километров от поверхности Земли метеорит распался на три основные части. Эти фрагменты тоже разрушились. Чем крупнее тело, тем больше его поверхность подвергается нагреву и давлению, подчеркнули специалисты.

Напомним, по примерным представлениям учёных-метеоритиков, перед входом в плотные слои атмосферы Челябинское небесное тело в диаметре составляло около 20 метров, а весило примерно 13 тысяч тонн. Как считают в NASA, мощность взрыва метеорита в момент его разрушения в воздухе составила от 300 до 500 килотонн в тротиловом эквиваленте. Для сравнения: мощность взрыва сброшенной на Хиросиму бомбы "Малыш" составляла, по разным данным, от 13 до 21 тысячи килотонн.

Анимация разрушения Челябинского метеорита в атмосфере, созданная специалистами Ливерморской национальной лаборатории (США)