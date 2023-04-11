В Екатеринбурге сняли на видео падение неизвестного светящегося объекта

Неизвестный светящийся объект упал в Екатеринбурге, момент падения попал в кадр местных жителей. На данный момент неизвестно, что это, однако он был подозрительно похож на метеорит.

В Екатеринбурге упал неустановленный объект, похожий на метеорит. Видео © Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга / Екатеринбург №1

Неопознанный метеор упал рядом с трассой за городом и взорвался при ударе о землю. Официальных комментариев о случившемся пока не поступало.