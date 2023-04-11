В Екатеринбурге сняли на видео падение неизвестного светящегося объекта
Неизвестный светящийся объект упал в Екатеринбурге, момент падения попал в кадр местных жителей. На данный момент неизвестно, что это, однако он был подозрительно похож на метеорит.
В Екатеринбурге упал неустановленный объект, похожий на метеорит. Видео © Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга / Екатеринбург №1
Неопознанный метеор упал рядом с трассой за городом и взорвался при ударе о землю. Официальных комментариев о случившемся пока не поступало.
Ранее учёные оценили риск падения астероида 2023 DW. Если в феврале 2023 года опасность оценивалась как 1 шанс на 847, то сейчас — всего лишь как 1 на 1584.
Кадр видео Telegram / Екатеринбург №1