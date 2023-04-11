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11 апреля, 20:50

В Екатеринбурге сняли на видео падение неизвестного светящегося объекта

Неизвестный светящийся объект упал в Екатеринбурге, момент падения попал в кадр местных жителей. На данный момент неизвестно, что это, однако он был подозрительно похож на метеорит.

В Екатеринбурге упал неустановленный объект, похожий на метеорит. Видео © Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга / Екатеринбург №1

Неопознанный метеор упал рядом с трассой за городом и взорвался при ударе о землю. Официальных комментариев о случившемся пока не поступало.

Стало светло как днём: Камеры сняли возможное падение метеорита в Иркутской области

Стало светло как днём: Камеры сняли возможное падение метеорита в Иркутской области

Ранее учёные оценили риск падения астероида 2023 DW. Если в феврале 2023 года опасность оценивалась как 1 шанс на 847, то сейчас — всего лишь как 1 на 1584.

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Кадр видео Telegram / Екатеринбург №1

Юлия Коновалова
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