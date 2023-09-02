В Турции сняли на камеру падение метеорита, озарившее ночное небо
На юго-востоке Турции упал метеорит
Жители юго-востока Турции вечером 2 сентября могли наблюдать падение метеорита. Об этом сообщает TGRT Haber.
В Турции упал метеорит. Видео © X / TGRT HABER
Явление наблюдали в Газиантепе, Малатье, Диярбакыре, Эрзуруме и прилегающих районах. На кадрах, которые размещают пользователи в социальных сетях, видно, что метеорит летит, а затем вспыхивает, озаряя всё небо.
В Турции упал метеорит. Видео © X / Rowan Van Dijk
А ранее над Иркутской областью пролетел яркий болид. Камера на подъезде засняла момент, когда объект пролетал мимо Ангарска.
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Кадр из видео X / TGRT HABER