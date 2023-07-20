Взрывная волна из космоса: Учёные встревожены событием, которое способно уничтожить Солнечную систему Они изучили химический состав многочисленных метеоритов и обнаружили признаки поистине катастрофического события в ближнем космосе. 19 июля, 22:44 9093 9093 Учёные встревожены событием, которое способно уничтожить Солнечную систему. Обложка © Shutterstock

Вот, к примеру, одна из важных улик в расследовании дела о чудовищном событии, которое способно потрясти не просто мир, а всю Солнечную систему. Это фрагмент упавшего в 1969 году в Мексике метеорита Альенде, одного из самых хорошо изученных метеоритов на всей Земле. Он в процессе падения разрушился на превеликое множество осколков общим весом в пять тонн, и эти осколки впоследствии распределились по музеям и институтам планеты. Они есть и в Музее внеземного вещества ГЕОХИ в Москве.

Фрагмент метеорита Альенде, упавший в Мексике в 1969 году. Фото: Wikipedia.org / H.Raab

Так вот, в Альенде и во многих других метеоритах находят крайне интересные вещества, а именно так называемые кальций-алюминиевые включения. Кстати, учёные пришли к выводу, что это самые первые твёрдые вещества, какие появились во Вселенной, и именно из них стали формироваться сначала небольшие твёрдые тела, а потом и целые каменистые планеты. А в этих кальций-алюминиевых вкраплениях прослеживаются частицы магния, причём они отличаются по своей атомной структуре, то есть это разные изотопы: там есть магний-24 и ещё есть магний-26. И находятся они меж собой в таком соотношении, что у учёных складывается невероятно любопытная картина.

Дело в том, что магний-26 получается при распаде радиоактивного изотопа алюминия — алюминия-26. И по количеству магния-26 и соотношению с другими элементами учёные вычисляют, сколько же здесь было этого алюминия-26 изначально и когда именно "изначально". И выходит, что его откуда-то в нашу Солнечную систему занесло в огромных количествах ещё в те времена, когда наша Солнечная система только-только зарождалась, — более 4,5 миллиарда лет назад. Тогда будущее Солнце вместе с зародышами своих планет пребывало в огромном "коконе" — вытянутом, нитевидном облаке молекулярного газа, из которого, собственно, и возникло всё: и звёзды, и миры, и наша с вами мимолётная жизнь. Такие облака называют звёздными колыбелями, с восхищением наблюдают повсеместно на просторах Вселенной и невольно думают, может ли где-нибудь там повториться наш сценарий.

Молекулярное облако в созвездии Змееносца, ближайшая к Земле область звездообразования. Фото © Wsls.com / AP / NASA, ESA, CSA, STScI / Klaus Pon

Так насчёт загадочного изобилия радиоактивного алюминия в том эмбриональном периоде Солнечной системы: самая убедительная для астрофизиков версия — его принесло к нам взрывной волной сверхновой звезды, которая вспыхнула где-то очень недалеко. Напомним, это "смерть", то есть завершение основного цикла жизни, очень массивной звезды. Она таким образом сбрасывает свою мантию и оставляет после себя сжавшееся ядро: либо нейтронную звезду, либо и вовсе чёрную дыру. Выброшенное вещество мчится во все стороны со скоростью в тысячи километров в секунду. И это не говоря о смертоносном излучении. Произойди такое в окрестностях Солнца сейчас — и на этом история жизни на Земле, скорее всего, закончилась бы. Да и в те далёкие времена, когда Солнечная система лежала в колыбели, её спасло только наличие защитного молекулярного кокона: учёные пишут, что его этой взрывной волной просто сдуло, а не будь его, всю нашу планетную систему разнесло бы на части.

Взрывная волна сверхновой звезды, проходящая сквозь молекулярное облако, в котором рождается Солнечная система (в представлении художника). Фото © Nao.ac.jp / NAOJ

А почему учёные считают, что радиоактивный алюминий возник именно при взрыве сверхновой? Потому что они уверены, что не только радиоактивный, но и вообще любой алюминий образуется именно так. И не только он. Разрывающаяся звёздная оболочка — это невообразимый коллайдер, в котором на чудовищных скоростях ударяются друг в друга частицы и в результате получаются разнообразные сочетания протонов, нейтронов и электронов.

Вообще, это очень интересная тема: какие химические элементы и каким образом получаются во Вселенной. По сути, вся таблица Менделеева — это список элементов, которые так или иначе имеют космическое происхождение. Астрофизики даже составили свой собственный, космический, вариант таблицы Менделеева с указанием того, откуда что взялось. Скажем, водород — результат Большого взрыва, самый первый элемент, который возник во Вселенной и который по сей день составляет наибольшую часть всего видимого и понятного вещества, какое только в ней есть. Это вполне логично, ведь водород — самый, извините за тавтологию, "элементарный" элемент из всех возможных: один протон, один электрон. А всё остальное, что имеет более многосложную структуру, возникало позже в результате разнообразных последовавших космических событий.

Таблица Менделеева с указанием космического происхождения каждого элемента. Фото © Astronomy.ohio-state.edu / ESA, NASA , AASNova / Jennifer Johnson

На этой "космической таблице Менделеева" всё, что зелёное, образовалось в результате взрывов сверхновых звёзд. А это в том числе кислород, которым мы дышим (8 протонов, 8–10 нейтронов, 8 электронов), кремний, которым богата почва нашей планеты (по 14 протонов, нейтронов и электронов), неон, который зажёг огни больших городов (по 10 тех, других и третьих частиц), и тот же алюминий, который человечеству тоже очень пригодился (13 протонов, 14 нейтронов, 13 электронов). А когда количество нейтронов в тех же самых атомах отличается, то это и есть изотопы. Радиоактивный алюминий-26 — это "обыкновенный" алюминий-27 минус один нейтрон.

Авторы Адель Романенкова