Другая Вселенная: Учёные рассмотрели снимки телескопа Webb и сделали сенсационные выводы То, что учёные увидели в самых дальних уголках космоса, настолько противоречит их представлениям, что пришлось вспоминать старые, давно отвергнутые версии. 13 июля, 23:44 Учёные пересмотрели свои представления о Вселенной. Обложка © Shutterstock

Вот, к примеру, эти, казалось бы, не очень отчётливые красные точки недавно полностью сбили учёных с астрофизического толку и поставили в космологический тупик. Точки эти сфотографировал Webb, и они представляют собой не что иное, как галактики. Но не просто галактики, а галактики из списка самых далёких, какие астрономам только доводилось видеть за всю историю наблюдений.

Далёкие галактики на снимках космической обсерватории James Webb. Фото © arxiv.org

Есть у учёных такое понятие — "красное смещение". Суть в том, что когда светящийся объект от нас удаляется, то длина световой волны от этого увеличивается, а более длинноволновый свет — это более красный свет. Таким образом, мы зрительно воспринимаем этот убегающий объект "краснее", чем он есть на самом деле. Если бы он летел к нам, казался бы "синее". Но ситуация такова, что чем дальше мы смотрим в космос, тем больше "красноты". Отсюда и вывод, что галактики от нас всё быстрее и быстрее убегают, и невозможно придумать ничего, что бы их могло всё сильнее и сильнее разгонять, кроме одного: само пространство Вселенной стремительно расширяется.

Так вот, астрофизики научились по степени этой "красноты" далёких объектов определять, к примеру, сколько времени с учётом расширения Вселенной от них шёл к нам свет. А что особенно интересно в данном случае — их возраст. Вернее, даже так: во Вселенной какого возраста они находятся. То есть если, допустим, свет от галактики шёл 10 миллиардов лет, то мы наблюдаем галактику во Вселенной, которой всего 3-4 миллиарда лет. По текущим общепринятым всем мировым сообществом представлениям, Вселенной около 13–14 миллиардов лет или, во всяком случае, никак не более того.

Учёные даже составили целую табличку, на которой по красному смещению объекта можно посмотреть возраст. И по этой табличке, если, скажем, красное смещение равно 10, то мы видим объект во Вселенной, которой всего примерно 500 миллионов лет. А если красное смещение 20, то это и вовсе соответствует всего сотне миллионов лет с момента Большого взрыва. И вот теперь, зная это, мы с вами поймём, почему вышеупомянутые далёкие галактики вызывают такой разрыв шаблона.

Дело в том, что у некоторых из них красное смещение на уровне 13, а это означает возраст Вселенной от силы 300 миллионов лет. Один астрофизик даже сказал, что, когда он это увидел, он натурально "кофе подавился". Помилуйте: ведь через 300 миллионов лет после Большого взрыва Вселенная должна была бы быть просто заполнена водородно-гелиевым сплошным "смогом", в котором ещё ничего не светилось, потому что вещество ещё не успело собраться в какие-либо отдельные скопления, это так называемые "Тёмные века"! И таких примеров парадоксально "скороспелых" галактик уже на самом деле накопилось достаточно много — столько, что это уже невозможно считать какой-то ошибкой, и нужно искать объяснение. Этот парадокс обозначили как "проблему невозможных ранних галактик".

Постепенно учёные пришли к тому, что, видимо, чего-то очень важного они по поводу Вселенной не понимают. Или не учитывают. И один физик из Университета Оттавы, Раджендра Гупта (этнически он индиец), решил заново рассмотреть одну давнюю гипотезу: так называемую "гипотезу усталого света". Она возникла почти сотню лет назад, когда астрономы впервые увидели мириады всё более "краснеющих" галактик. Тогда американский астрофизик Фриц Цвикки предположил, что, может быть, и галактики вовсе никуда и не убегают, и Вселенная никуда не расширяется, а просто свет по мере своего продвижения по просторам Вселенной понемногу теряет свою энергию, становится слабее, он тускнеет, и именно поэтому волны этого света удлиняются и становятся более красными.

На самом деле поначалу так думал и Эдвин Хаббл. Но потом от этой идеи отказался, и всё остальное научное сообщество тоже нашло в этой версии много противоречий. К примеру: когда астрономы в далёких частях Вселенной наблюдают взрывы сверхновых звёзд, то они почему-то там длятся заметно дольше, чем такие же события на сравнительно близких к нам расстояниях. При условии расширения вселенского пространства это абсолютно понятно: нам из-за этого расширения всё там видится "в замедленном темпе". А без этого расширения, просто с "устающим светом", такого бы не было, темп был бы нормальный, такой же, как у нас.

Так вот, Раджендра Гупта предлагает этой проблеме поистине простое и гениальное решение: допустить, что одно другому не мешает. Вселенная может преспокойно расширяться, но и свет от галактик при этом тоже может действительно постепенно "уставать". И если учесть в расчётах это "уставание", то тогда красное смещение 10 даёт возраст Вселенной целых 5,8 миллиарда лет, а смещение 20 — 3,5 миллиарда лет. А это уже очень даже приличный возраст, дающий даже самым далёким галактикам возможность нормально сформироваться без того, чтобы сводить с ума космологов. Но отсюда следует ещё один совершенно сногсшибательный вывод: при условии "устающего света" выходит, что Вселенной не 14, не 13 и не 12, а все 26,7 миллиарда лет.

Авторы Адель Романенкова