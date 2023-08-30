Камера домофона сняла пролёт яркого метеора в небе над Иркутской областью
Учёный Язев: Болид пролетел над Иркутской областью и сгорел в атмосфере
Над Иркутской областью пролетел яркий болид. Однако вряд ли он долетел до Земли: вероятнее всего, космическое тело сгорело в атмосфере. Об этом сообщил директор астрономической лаборатории ИГУ, доктор физико-математических наук Сергей Язев в беседе с РИА "Новости". Камера на подъезде засняла момент, когда объект пролетал мимо Ангарска.
Яркий болид пролетел в нескольких сотнях километров от Ангарска. Видео © VK / IrkutskMedia
"Пролетел он километрах в двухстах от Ангарска. Может, и за триста. Их очень далеко видно. Это камешек, который влетел в атмосферу, разогрелся от огромной скорости и сгорел в атмосфере", — объяснил учёный.
Ранее астроном Николай Железнов предупредил об опасности астероида Апофис. По его словам, это небесное тело способно уничтожить целый штат или область. По его словам, Апофис пролетит в 32 тысячах километров от Земли 13 апреля 2029 года.
VK / IrkutskMedia