Камера домофона сняла пролёт яркого метеора в небе над Иркутской областью

Над Иркутской областью пролетел яркий болид. Однако вряд ли он долетел до Земли: вероятнее всего, космическое тело сгорело в атмосфере. Об этом сообщил директор астрономической лаборатории ИГУ, доктор физико-математических наук Сергей Язев в беседе с РИА "Новости". Камера на подъезде засняла момент, когда объект пролетал мимо Ангарска.

Яркий болид пролетел в нескольких сотнях километров от Ангарска. Видео © VK / IrkutskMedia

"Пролетел он километрах в двухстах от Ангарска. Может, и за триста. Их очень далеко видно. Это камешек, который влетел в атмосферу, разогрелся от огромной скорости и сгорел в атмосфере", — объяснил учёный.