Регион

Уведомления отключены

30 августа, 11:18

Камера домофона сняла пролёт яркого метеора в небе над Иркутской областью

Учёный Язев: Болид пролетел над Иркутской областью и сгорел в атмосфере

Над Иркутской областью пролетел яркий болид. Однако вряд ли он долетел до Земли: вероятнее всего, космическое тело сгорело в атмосфере. Об этом сообщил директор астрономической лаборатории ИГУ, доктор физико-математических наук Сергей Язев в беседе с РИА "Новости". Камера на подъезде засняла момент, когда объект пролетал мимо Ангарска.

Яркий болид пролетел в нескольких сотнях километров от Ангарска. Видео © VK / IrkutskMedia

"Пролетел он километрах в двухстах от Ангарска. Может, и за триста. Их очень далеко видно. Это камешек, который влетел в атмосферу, разогрелся от огромной скорости и сгорел в атмосфере", — объяснил учёный.

"Беда от Солнца": Учёный рассказал Лайфу, каких астероидов нужно бояться на самом деле

"Беда от Солнца": Учёный рассказал Лайфу, каких астероидов нужно бояться на самом деле

Ранее астроном Николай Железнов предупредил об опасности астероида Апофис. По его словам, это небесное тело способно уничтожить целый штат или область. По его словам, Апофис пролетит в 32 тысячах километров от Земли 13 апреля 2029 года.

Обложка ©

VK / IrkutskMedia

Светлана Оперук
  • Новости
  • Вселенная
  • Происшествия
  • Наука и Технологии
  • Иркутская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров