Скоростную цель заметили на подлёте к Киеву сразу после объявления в розыск Зеленского
Воздушные силы Украины заявили о движении скоростной цели на Киев, звучат сирены
Владимир Зеленский. Фото © Администрация президента Украины
Сирены воздушной тревоги включили в Киеве и области, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения. Воздушные силы Украины предупредили о приближении скоростной цели к столице Незалежной.
Тревога сначала была объявлена в Киеве, а через минуту и в области. Сирены сработали также в Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Черкасской областях. По данным местных СМИ, в нескольких городах Украины прогремели взрывы.
К слову, Россия сегодня объявила в розыск Владимира Зеленского по уголовной статье. Соответствующая запись появилась в базе розыска МВД РФ. При этом его правление на Украине перестанет быть легитимным 20 мая, когда закончится срок его полномочий.