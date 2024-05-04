Скоростную цель заметили на подлёте к Киеву сразу после объявления в розыск Зеленского

Сирены воздушной тревоги включили в Киеве и области, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения. Воздушные силы Украины предупредили о приближении скоростной цели к столице Незалежной.

Тревога сначала была объявлена в Киеве, а через минуту и в области. Сирены сработали также в Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Черкасской областях. По данным местных СМИ, в нескольких городах Украины прогремели взрывы.