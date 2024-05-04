Россия объявила в розыск Зеленского
МВД РФ объявило в розыск Владимира Зеленского по уголовной статье
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Россия объявила в розыск Владимира Зеленского по уголовной статье. Соответствующая запись появилась в базе розыска МВД РФ.
МВД РФ объявило в розыск Владимира Зеленского. Скриншот © МВД России
"Владимир Александрович Зеленский, 25.1.1978. Разыскивается по статье УК", — сказано в карточке без уточнения статьи.
К слову, правление Владимира Зеленского перестанет быть легитимным 20 мая, когда закончится срок его полномочий. Новые выборы на Украине решили не проводить, сославшись на военное положение. При этом голосование можно будет провести только спустя полгода после его отмены. В связи с близящимся концом срока Зеленского экс-депутат Рады заявил, что после 20 мая против него выступят Залужный, Порошенко и некоторые депутаты, которые собираются удержать свою власть в стране.