МВД РФ объявило в розыск экс-министра финансов и бывшего главу Нацбанка Украины

МВД РФ объявило в розыск экс-министра финансов Украины Александра Шлапака и бывшего главу Национального банка Степана Кубива. Информация следует из базы данных розыска.

Указано, что оба разыскиваются по статье Уголовного кодекса, однако по какой — не уточняется.