МВД РФ объявило в розыск экс-министра финансов и бывшего главу Нацбанка Украины
Экс-министр финансов Украины Александр Шлапак и бывший глава Нацбанка Незалежной Степан Кубив. Обложка © Коллаж Life.ru / Shutterstock / FOTODOM
МВД РФ объявило в розыск экс-министра финансов Украины Александра Шлапака и бывшего главу Национального банка Степана Кубива. Информация следует из базы данных розыска.
Указано, что оба разыскиваются по статье Уголовного кодекса, однако по какой — не уточняется.
В розыск ранее также был объявлен бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), а ныне депутат Верховной рады Валентин Наливайченко* по статье УК. О том, что против Наливайченко* возбуждено уголовное дело, Life.ru сообщал в апреле 2022 года. Он обвиняется в совершении преступления по статье 282 УК РФ "Возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих, совершённое публично, сопряжённое с угрозами применения насилия".
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.