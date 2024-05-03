МВД объявило в розыск секретаря СНБО Украины Александра Литвиненко
Секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко. Обложка © Официальный сайт СВР Украины
МВД России объявило в розыск секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко. Информация следует из базы данных розыска МВД России.
"Литвиненко Александр Валерьевич. Дата рождения: 27.04.1972. Разыскивается по статье УК", — сказано в карточке.
Напомним, что Литвиненко занял пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины в марте этого года после увольнения Алексея Данилова. До этого с 2021 года Литвиненко являлся председателем Службы внешней разведки Незалежной.
В розыск ранее также был объявлен бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), а ныне депутат Верховной рады Валентин Наливайченко* по статье УК. О том, что против Наливайченко* возбуждено уголовное дело, Life.ru сообщал в апреле 2022 года. Он обвиняется в совершении преступления по статье 282 УК РФ "Возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих, совершённое публично, сопряжённое с угрозами применения насилия".
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.