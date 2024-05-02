МВД РФ объявило в розыск экс-министра юстиции Украины Павла Петренко
Павел Петренко, 2019 год. Обложка © ТАСС / Ukrinform via ZUMA Wire / Hennadii Minchenko
МВД России объявило в розыск бывшего министра юстиции Украины Павла Петренко, следует из базы данных ведомства. По какой статье чиновнику грозит ответственность, не указывается.
"Петренко Павел Дмитриевич. 17.07.1979. Разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.
Напомним, в минувшем декабре Следственный комитет заочно предъявил Павлу Петренко и другим бывшим членам Совета национальной безопасности и обороны Украины обвинения за преступные решения о начале в 2014 году так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. Принимаются меры по их розыску и аресту.