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2 мая, 13:06

МВД РФ объявило в розыск экс-министра юстиции Украины Павла Петренко

Павел Петренко, 2019 год. Обложка © ТАСС / Ukrinform via ZUMA Wire / Hennadii Minchenko

Павел Петренко, 2019 год. Обложка © ТАСС / Ukrinform via ZUMA Wire / Hennadii Minchenko

МВД России объявило в розыск бывшего министра юстиции Украины Павла Петренко, следует из базы данных ведомства. По какой статье чиновнику грозит ответственность, не указывается.

"Петренко Павел Дмитриевич. 17.07.1979. Разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.

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Напомним, в минувшем декабре Следственный комитет заочно предъявил Павлу Петренко и другим бывшим членам Совета национальной безопасности и обороны Украины обвинения за преступные решения о начале в 2014 году так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. Принимаются меры по их розыску и аресту.

Матвей Константинов
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