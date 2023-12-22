СК заочно предъявил обвинения экс-членам СНБО Украины за начало АТО в Донбассе
Следственный комитет России заочно предъявил обвинения двум бывшим членам Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины за преступные решения о начале в 2014 году так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Заочно предъявлены обвинения бывшим членам СНБ Украины — министру юстиции Павлу Петренко (в 2014–2019 гг.), первому вице-премьер-министру Виталию Яреме (в 2014 г.), принимавшим преступные решения о начале так называемой АТО в Донецкой и Луганской народных республиках", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в настоящее время принимаются меры по розыску и аресту подозреваемых. Также следователи продолжают работу по выявлению и расследованию уголовных дел в отношении иностранных наёмников.
Ранее Лайф сообщал, что МВД России разыскивает обвинённого в госизмене экс-тренера сборной Дагестана Ахмеда Ахмедова. Его подозревают в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. По данным из открытых источников, экс-тренер сейчас находится в зоне спецоперации как командир одного из батальонов украинских войск.
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