Вступившего в ВСУ экс-тренера сборной Дагестана по кикбоксингу объявили в розыск

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах, против Ахмедова заведено дело о государственной измене — теперь ему грозит пожизненный срок. Мужчину подозревают в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. По данным собеседника агентства, экс-тренер сейчас находится в зоне спецоперации как командир одного из батальонов украинских войск. Из открытых источников известно, что в 2017 году Ахмедов перебрался на Украину, где стал президентом местной Федерации профессионального кикбоксинга. Примечательно, что от российского паспорта и семьи, которая осталась жить в Дагестане, он не отказался.