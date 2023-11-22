Вступившего в ВСУ экс-тренера сборной Дагестана по кикбоксингу объявили в розыск
МВД разыскивает обвинённого в госизмене экс-тренера сборной Дагестана Ахмедова
Ахмед Ахмедов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / akhmad_ahmedov
Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова, основанием стала статья Уголовного кодекса. Это следует из базы розыска ведомства.
"Ахмедов Ахмед Магомедович. Разыскивается по статье УК РФ", — гласит запись в базе без уточнения, по какой именно статье ведётся розыск.
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах, против Ахмедова заведено дело о государственной измене — теперь ему грозит пожизненный срок. Мужчину подозревают в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. По данным собеседника агентства, экс-тренер сейчас находится в зоне спецоперации как командир одного из батальонов украинских войск. Из открытых источников известно, что в 2017 году Ахмедов перебрался на Украину, где стал президентом местной Федерации профессионального кикбоксинга. Примечательно, что от российского паспорта и семьи, которая осталась жить в Дагестане, он не отказался.
Ранее Лайф сообщал, что в Бурятии задержали пособника украинских спецслужб, который призывал российских военных к переходу на сторону ВСУ. По данным следствия, бойцам он гарантировал установление контактов с украинской стороной. Против задержанного возбудили дело о госизмене.