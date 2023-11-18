Регион

Уведомления отключены

Палестина и Израиль
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Один из самых известных киллеров 90-х Саша Солдат вышел на свободу

Минкульт РФ отказался выдать фильму "Брат 3" прокатное удостоверение

Израиль дал один час, чтобы врачи и пациенты покинули больницу "Аш-Шифа" в Газе

Российские бойцы проверили на ВСУ новейшее оружие "Скальпель" и остались в восторге

Голые тела двух туристов из России нашли в Индии

"Сармат" поставлен на боевое дежурство, сообщил источник

Новый российский атомный ледокол получит название "Сталинград"

СМИ сообщили об ударе Израиля по дому престарелых в Газе

Финские пограничники применили слезоточивый газ против мигрантов на границе с РФ

Бывший замминистра финансов объявлен в розыск по уголовной статье

Группу "Би-2" проверят на госизмену после признаний солиста в покупке техники для ВСУ

"Зов народа" требует признать участников группы "Би-2" спонсорами терроризма

18 ноября, 09:26
<p>"Би-2". Обложка © ТАСС / Антон Белицкий</p>

"Би-2". Обложка © ТАСС / Антон Белицкий

Участников российской группы "Би-2" требуют проверить на финансирование терроризма и госизмену, а также лишить их имущества в России. С заявлением к правоохранителям обратилось общественное движение "Зов народа".

Текст комментариев Егора Бортника*. Фото © t.me / SHOT

Текст комментариев Егора Бортника*. Фото © t.me / SHOT

"Нами направлено обращение с требованием признания группы "Би-2" спонсорами терроризма и проверить по факту госизмены после их комментариев в запрещённом "Инстаграме"**, где они признались в финансировании ВСУ. Почему вообще до сих пор группу периодически крутят по радио, позволяя им зарабатывать, а они потом спонсируют врага?" — пояснил председатель движения Сергей Зайцев.

По данным SHOT, обращения поступили на музыкантов в Генпрокуратуру, СК РФ и Министерство культуры. Возмущение общественников вызвали высказывания вокалиста Егора Бортника* (известного как Лёва). В них он открыто признаётся подписчикам, что закупает автомобильную технику для ВСУ, желает победы Киеву, а также обещает спонсировать украинских военных до завершения спецоперации.

По словам Бортника*, другие участники коллектива его поддерживают. Музыкант также назвал россиян "умственно отсталыми", а Россию — "мировым злом", но позже стёр эти комментарии. Сейчас активисты просят возбудить уголовные дела в отношении "Би-2", а также призывают изъять их песни из публичного доступа.

Сбежавший в Израиль бард-миллионер Слепаков* напел на 5 лет тюрьмы в пародии на хит Shaman

Сбежавший в Израиль бард-миллионер Слепаков* напел на 5 лет тюрьмы в пародии на хит Shaman

Напомним, участники "Би-2" переехали из России на Кипр после начала спецоперации. Бортник* пообещал, что никогда не вернётся на родину, а бывших сограждан назвал "животными с условными рефлексами". После этого его признали иностранным агентом. Их бывшая знакомая, поддерживающая СВО певица Юлия Чичерина, назвала музыкантов "обычными чмошниками", но заметила, что такими их воспитало само общество.

* Признан иностранным агентом.

** Заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!