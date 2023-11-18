Группу "Би-2" проверят на госизмену после признаний солиста в покупке техники для ВСУ
"Зов народа" требует признать участников группы "Би-2" спонсорами терроризма
"Би-2". Обложка © ТАСС / Антон Белицкий
Участников российской группы "Би-2" требуют проверить на финансирование терроризма и госизмену, а также лишить их имущества в России. С заявлением к правоохранителям обратилось общественное движение "Зов народа".
Текст комментариев Егора Бортника*. Фото © t.me / SHOT
"Нами направлено обращение с требованием признания группы "Би-2" спонсорами терроризма и проверить по факту госизмены после их комментариев в запрещённом "Инстаграме"**, где они признались в финансировании ВСУ. Почему вообще до сих пор группу периодически крутят по радио, позволяя им зарабатывать, а они потом спонсируют врага?" — пояснил председатель движения Сергей Зайцев.
По данным SHOT, обращения поступили на музыкантов в Генпрокуратуру, СК РФ и Министерство культуры. Возмущение общественников вызвали высказывания вокалиста Егора Бортника* (известного как Лёва). В них он открыто признаётся подписчикам, что закупает автомобильную технику для ВСУ, желает победы Киеву, а также обещает спонсировать украинских военных до завершения спецоперации.
По словам Бортника*, другие участники коллектива его поддерживают. Музыкант также назвал россиян "умственно отсталыми", а Россию — "мировым злом", но позже стёр эти комментарии. Сейчас активисты просят возбудить уголовные дела в отношении "Би-2", а также призывают изъять их песни из публичного доступа.
Напомним, участники "Би-2" переехали из России на Кипр после начала спецоперации. Бортник* пообещал, что никогда не вернётся на родину, а бывших сограждан назвал "животными с условными рефлексами". После этого его признали иностранным агентом. Их бывшая знакомая, поддерживающая СВО певица Юлия Чичерина, назвала музыкантов "обычными чмошниками", но заметила, что такими их воспитало само общество.
* Признан иностранным агентом.
** Заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.