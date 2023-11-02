"Чмошники обычные": Чичерина жёстко прошлась по выступившим против СВО солистам "Би-2"
Чичерина назвала солистов группы "Би-2" ушлыми и скользкими типами
Российская певица Юлия Чичерина назвала не поддержавших спецоперацию солистов группы "Би-2" Шуру (Александр Уман) и Лёву (Егор Бортник*) ушлыми и скользкими типами. Она заявила, что "таких артистов" породило само общество.
Чичерина назвала солистов группы "Би-2" "ушлыми и скользкими" типами. Видео © "Смотрим"
"Они всегда такие ушлые были, если честно. Я же их хорошо знаю, они всегда такие, скользкие типчики. Просто, ну, они героями прикидывались, а так — чмошники обычные. Ну так воспитали, таких артистов, что лишний раз забесплатно пальцем не пошевелю. Таких породило общество", — высказалась Чичерина в эфире программы "Жизнь и судьба" с Борисом Корчевниковым.
Говоря о "нормальных" артистах, певица привела в пример звезду советского кинематографа, фронтовика Юрия Никулина.
Напомним, ранее солист группы "Би-2" пообещал, что никогда не вернётся в Россию, а бывших сограждан назвал "животными с условными рефлексами". После этого Лёву (Егора Бортника)* признали иностранным агентом.
* Признан иностранным агентом.
ТАСС / "Бизнес Online" / Андрей Титов