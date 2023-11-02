"Чмошники обычные": Чичерина жёстко прошлась по выступившим против СВО солистам "Би-2"

"Они всегда такие ушлые были, если честно. Я же их хорошо знаю, они всегда такие, скользкие типчики. Просто, ну, они героями прикидывались, а так — чмошники обычные. Ну так воспитали, таких артистов, что лишний раз забесплатно пальцем не пошевелю. Таких породило общество", — высказалась Чичерина в эфире программы "Жизнь и судьба" с Борисом Корчевниковым.