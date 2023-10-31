СБУ пригрозила Чичериной пожизненным сроком
СБУ заочно обвинила Юлию Чичерину по новым статьям, пригрозив пожизненным сроком
Обложка © ТАСС / Титов Андрей
На Украине захотели отправить российскую певицу Юлию Чичерину за решётку до конца жизни. СБУ обвинила её в новых преступлениях, наказание за которые, согласно законодательству Незалежной, предусматривает пожизненный тюремный срок.
Так, к "посягательству на территориальную целостность страны" добавились "пропаганда войны", "оправдание вооружённой агрессии РФ против Украины" и "незаконное пересечение государственной границы". Как оказалось, в СБУ не оценили концерты артистки в новых регионах России, а также опубликованный на ютуб-канале Чичериной ролик, где та призывает украинских бойцов сдаться.
Напомним, первое уголовное дело на Юлию Чичерину на Украине завели в конце марта прошлого года — через месяц после начала спецоперации. Киев обвинил её в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и надругательстве над государственным символом".