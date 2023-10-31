СБУ пригрозила Чичериной пожизненным сроком

На Украине захотели отправить российскую певицу Юлию Чичерину за решётку до конца жизни. СБУ обвинила её в новых преступлениях, наказание за которые, согласно законодательству Незалежной, предусматривает пожизненный тюремный срок.

Так, к "посягательству на территориальную целостность страны" добавились "пропаганда войны", "оправдание вооружённой агрессии РФ против Украины" и "незаконное пересечение государственной границы". Как оказалось, в СБУ не оценили концерты артистки в новых регионах России, а также опубликованный на ютуб-канале Чичериной ролик, где та призывает украинских бойцов сдаться.