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31 октября, 12:33

СБУ пригрозила Чичериной пожизненным сроком

СБУ заочно обвинила Юлию Чичерину по новым статьям, пригрозив пожизненным сроком

<p>Обложка © ТАСС / Титов Андрей</p>

Обложка © ТАСС / Титов Андрей

На Украине захотели отправить российскую певицу Юлию Чичерину за решётку до конца жизни. СБУ обвинила её в новых преступлениях, наказание за которые, согласно законодательству Незалежной, предусматривает пожизненный тюремный срок.

Так, к "посягательству на территориальную целостность страны" добавились "пропаганда войны", "оправдание вооружённой агрессии РФ против Украины" и "незаконное пересечение государственной границы". Как оказалось, в СБУ не оценили концерты артистки в новых регионах России, а также опубликованный на ютуб-канале Чичериной ролик, где та призывает украинских бойцов сдаться.

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Напомним, первое уголовное дело на Юлию Чичерину на Украине завели в конце марта прошлого года — через месяц после начала спецоперации. Киев обвинил её в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и надругательстве над государственным символом".

Максим Плетнёв
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