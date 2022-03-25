ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 марта 2022, 10:56
3140

Генпрокуратура Украины завела дело против Юлии Чичериной

Артистка не захотела выступать в здании, над которым реет жёлто-голубой стяг, связанный для неё в том числе и с обстрелами Донбасса. По этой причине она сняла украинский флаг.

В Киеве завели уголовное дело против российской певицы Юлии Чичериной. Артистку подозревают в посягательстве на территориальную целостность и надругательстве над государственным флагом. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Украины.

"Сообщено о подозрении российской певицы в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и надругательстве над государственным символом. По данным следствия, артистка прибыла в Запорожскую область для поддержки военнослужащих РФ. Вместе с оккупантами она сняла с крыши здания мэрии Энергодара украинский флаг", — сказано в сообщении ведомства, опубликованном в телеграм-канале.

Напомним, Чичерина выступила перед российскими солдатами в Энергодаре. Концерт был запланирован в здании мэрии, над которым развевался украинский флаг, и артистка перед выходом на сцену сняла жёлто-голубой стяг, связанный для неё в том числе с обстрелами Донбасса, где она часто бывает.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против задержавших в Латвии блогера Фёдорова
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против задержавших в Латвии блогера Фёдорова
BannerImage

ТАСС / Евгений Стукалин

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Юлия Чичерина
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar