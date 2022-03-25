Генпрокуратура Украины завела дело против Юлии Чичериной

Артистка не захотела выступать в здании, над которым реет жёлто-голубой стяг, связанный для неё в том числе и с обстрелами Донбасса. По этой причине она сняла украинский флаг.

В Киеве завели уголовное дело против российской певицы Юлии Чичериной. Артистку подозревают в посягательстве на территориальную целостность и надругательстве над государственным флагом. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Украины.

"Сообщено о подозрении российской певицы в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и надругательстве над государственным символом. По данным следствия, артистка прибыла в Запорожскую область для поддержки военнослужащих РФ. Вместе с оккупантами она сняла с крыши здания мэрии Энергодара украинский флаг", — сказано в сообщении ведомства, опубликованном в телеграм-канале.