Сбежавший в Израиль бард-миллионер Слепаков* напел на 5 лет тюрьмы в пародии на хит Shaman

Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось в прокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой проверить сбежавшего в Израиль комика и музыканта Семёна Слепакова* из-за пародии на хит певца Shaman "Я русский". Шоумен представил своё творение под названием "Нерусский" у ещё одного небезызвестного релоканта — Михаила Шаца*.

Слепаков* спародировал хит Shaman "Я русский". Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / slepakovsemyon

"Нерусский, не важна кровь отца. Нерусский, без кусочка конца. Нерусский, мне не повезло. Нерусский, я всемирное зло", — гласит пародия Слепакова*.

По мнению "Ветеранов России", строки "шедевра" беглого барда являются оскорбительными и унижают достоинство россиян. Против Слепакова* требуют возбудить уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", по которой предусмотрено наказание сроком до пяти лет колонии.

Напомним, что выступление комик завершил припевом еврейской песни "Хава нагила", которую также подхватил Шац*. Однако в комментариях пользователи раскритиковали пародию Слепакова*, оставив сотни негативных комментариев. По мнению некоторых юзеров, несмотря на попытки откреститься от России, бард продолжает "сидеть на двух стульях", а этой песней юморист в очередной раз показал своё лицемерие.