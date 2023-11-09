"Быстро сменил ушанку на ермолку": Сбежавший в Израиль Слепаков* взбесил россиян пародией на хит Shaman "Я русский"

Сбежавший в Израиль комик и музыкант Семён Слепаков* взбесил россиян после того, как спародировал хит певца Shaman "Я русский". Свою версию композиции шоумен назвал "Нерусский", а в тексте сделал упор на еврейские корни и палестино-израильский конфликт. Премьера песни состоялась в шоу у ещё одного небезызвестного релоканта — Михаила Шаца*.

Слепаков* спародировал хит Shaman "Я русский". Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / slepakovsemyon

"Нерусский, не важна кровь отца; Нерусский, без кусочка конца; Нерусский, мне не повезло; Нерусский, я всемирное зло", — спел в припеве Слепаков*.

Выступление комик завершил припевом еврейской песни "Хава нагила", которую также подхватил Шац*. Однако в комментариях пользователи раскритиковали пародию артиста, оставив сотни негативных комментариев. По мнению некоторых юзеров, несмотря на попытки откреститься от России, Слепаков* продолжает "сидеть на двух стульях", а этой песней юморист в очередной раз показал своё лицемерие.

"Нерусский на русском, но всё так же за деньги под гитарку на свою любимую тему для таких же переобувшихся", — написал один из комментаторов.

"Быстро сменил ушанку на ермолку", — добавил другой.