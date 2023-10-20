Сбежавший в Израиль Семён Слепаков* избавился от роскошных апартаментов в центре Москвы
SHOT: Комик Семён Слепаков* продал апартаменты в ЦАО за сотни миллионов
Актёр и музыкант Семён Слепаков*, сбежавший в Израиль после начала спецоперации, всё-таки продал свои роскошные апартаменты в самом центре Москвы. По данным SHOT, сделка с элитной недвижимостью состоялась в начале октября. У комика не осталось недвижимости в России.
Сбежавший в Израиль Семён Слепаков* всё же избавился от роскошных апартаментов в центре Москвы. Видео © SHOT
На момент размещения объявления весной прошлого года недвижимость площадью 217 квадратных метров продавалась за 295 миллионов рублей, причём за срочность оскандалившийся владелец предлагал "скинуть" 25%.
Объявление о продаже квартиры Семёна Слепакова. Фото © SHOT
Апартаменты находятся в жилом комплексе Park Residence, что буквально в двух шагах от Крымской набережной Москвы-реки напротив памятника Петру Великому. Внутри — всего 16 квартир. Здание граничит с парком "Музеон" и улицей Большая Якиманка.
Напомним, Семён Слепаков* покинул Россию после начала спецоперации и занял ярую проукраинскую позицию, после чего решился распрощаться с вышеназванной недвижимостью. Уже 14 апреля текущего года он попал в реестр иностранных агентов и решил обжаловать решение. Однако 2 июня суд отклонил его претензии.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.
ТАСС / Сергей Бобылев