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20 октября, 07:37
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Сбежавший в Израиль Семён Слепаков* избавился от роскошных апартаментов в центре Москвы

SHOT: Комик Семён Слепаков* продал апартаменты в ЦАО за сотни миллионов

Актёр и музыкант Семён Слепаков*, сбежавший в Израиль после начала спецоперации, всё-таки продал свои роскошные апартаменты в самом центре Москвы. По данным SHOT, сделка с элитной недвижимостью состоялась в начале октября. У комика не осталось недвижимости в России.

Сбежавший в Израиль Семён Слепаков* всё же избавился от роскошных апартаментов в центре Москвы. Видео © SHOT

На момент размещения объявления весной прошлого года недвижимость площадью 217 квадратных метров продавалась за 295 миллионов рублей, причём за срочность оскандалившийся владелец предлагал "скинуть" 25%.

Объявление о продаже квартиры Семёна Слепакова. Фото © SHOT

Объявление о продаже квартиры Семёна Слепакова. Фото © SHOT

Апартаменты находятся в жилом комплексе Park Residence, что буквально в двух шагах от Крымской набережной Москвы-реки напротив памятника Петру Великому. Внутри — всего 16 квартир. Здание граничит с парком "Музеон" и улицей Большая Якиманка.

  • Квартира Семёна Слепакова. Фото © SHOT
    Квартира Семёна Слепакова. Фото © SHOT
  • Квартира Семёна Слепакова. Фото © SHOT
    Квартира Семёна Слепакова. Фото © SHOT

Квартира Семёна Слепакова. Фото © SHOT

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Слепаков* назвал себя частью народа Израиля и заявил, что евреи выстоят

Слепаков* назвал себя частью народа Израиля и заявил, что евреи выстоят

Напомним, Семён Слепаков* покинул Россию после начала спецоперации и занял ярую проукраинскую позицию, после чего решился распрощаться с вышеназванной недвижимостью. Уже 14 апреля текущего года он попал в реестр иностранных агентов и решил обжаловать решение. Однако 2 июня суд отклонил его претензии.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Матвей Константинов
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