Сбежавший в Израиль Семён Слепаков* избавился от роскошных апартаментов в центре Москвы

Актёр и музыкант Семён Слепаков*, сбежавший в Израиль после начала спецоперации, всё-таки продал свои роскошные апартаменты в самом центре Москвы. По данным SHOT, сделка с элитной недвижимостью состоялась в начале октября. У комика не осталось недвижимости в России.