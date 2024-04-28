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28 апреля, 05:50

МВД переобъявило в розыск нардепов-экстремистов, экс-генпрокурора Украины и двух журналисток

МВД РФ переобъявило в розыск телеведущую Соколову* и депутата Рады Гончаренко*

Янина Соколова. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Yanina Sokolov

Янина Соколова. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Yanina Sokolov

МВД России переобъявило в розыск двух депутатов Верховной рады Украины — Алексея Гончаренко* и Владимира Парасюка*, телеведущую Янину Соколову* а также ряд деятелей с Незалежной. Об этом свидетельствует база розыска ведомства.

"Гончаренко* Алексей Алексеевич. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", сказано в сообщении российского министерства.

То же касается ещё пяти граждан Украины, которые включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Так, в розыск переобъявлены бывший генпрокурор Незалежной Виталий Ярема*, бизнесмен Сеяр Куршутов*, командир первого добровольческого госпиталя Геннадий Друзенко*, а также журналистки Янина Соколова* и Наталья Мосейчук*. Все они разыскиваются МВД России по уголовной статье.

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Напомним, МВД РФ объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову (включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) ещё прошлым летом после её русофобских заявлений. Она заявляла о "необходимости убийства русских людей по национальному признаку", а также призывала к их "беспощадному уничтожению".

* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Андрей Бражников
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