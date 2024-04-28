МВД переобъявило в розыск нардепов-экстремистов, экс-генпрокурора Украины и двух журналисток

МВД России переобъявило в розыск двух депутатов Верховной рады Украины — Алексея Гончаренко* и Владимира Парасюка*, телеведущую Янину Соколову* а также ряд деятелей с Незалежной. Об этом свидетельствует база розыска ведомства.

То же касается ещё пяти граждан Украины, которые включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Так, в розыск переобъявлены бывший генпрокурор Незалежной Виталий Ярема*, бизнесмен Сеяр Куршутов*, командир первого добровольческого госпиталя Геннадий Друзенко*, а также журналистки Янина Соколова* и Наталья Мосейчук*. Все они разыскиваются МВД России по уголовной статье.