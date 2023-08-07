Призывавшую "убивать русских" украинскую телеведущую Соколову объявили в розыск
МВД объявило в розыск телеведущую Соколову с Украины из-за русофобских заявлений
Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Yanina Sokolova
МВД РФ объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову (включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) после её русофобских заявлений. Об этом свидетельствуют данные ведомственной базы разыскиваемых.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — следует из карточки.
При этом статья, по которой разыскивают Соколову, не уточняется.
Напомним, ранее Следственный комитет Российской Федерации заинтересовали русофобские призывы украинской телеведущей. Она заявляла о "необходимости убийства русских людей по национальному признаку", а также призывала к "беспощадному уничтожению" россиян. Глава СК Александр Бастрыкин лично распорядился изучить её высказывания и возбудить дело.