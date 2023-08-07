Призывавшую "убивать русских" украинскую телеведущую Соколову объявили в розыск

МВД РФ объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову (включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) после её русофобских заявлений. Об этом свидетельствуют данные ведомственной базы разыскиваемых.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — следует из карточки.

При этом статья, по которой разыскивают Соколову, не уточняется.