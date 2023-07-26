МВД объявило в розыск украинского врача, который призывал кастрировать военных РФ

МВД России объявило в розыск украинского активиста Геннадия Друзенко и телеведущую Наталью Мосейчук. В марте на них завели уголовные дела за возбуждение ненависти после призывов к насилию в отношении российских военнослужащих. Друзенко и Мосейчук грозит до шести лет тюрьмы.