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26 июля, 11:04

МВД объявило в розыск украинского врача, который призывал кастрировать военных РФ

МВД РФ объявило в розыск украинского активиста Друзенко и телеведущую Мосейчук

<p>Геннадия Друзенко. Обложка © <a href="https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Druzenko</p>

Геннадия Друзенко. Обложка © Wikipedia / Druzenko

МВД России объявило в розыск украинского активиста Геннадия Друзенко и телеведущую Наталью Мосейчук. В марте на них завели уголовные дела за возбуждение ненависти после призывов к насилию в отношении российских военнослужащих. Друзенко и Мосейчук грозит до шести лет тюрьмы.

"Друзенко Геннадий Владимирович. Украинец. Место рождения: УССР, Киев. Разыскивается по статье УК РФ. Мосейчук Наталья Николаевна. Украинка. Место рождения: ТССР, г. Теджен, Марыйская область", — говорится в карточке ведомства.

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Нацистский зомбоящик: За что российские силовики ищут украинскую телеведущую Мосейчук

Напомним, Мосейчук "прославилась" после заявления в эфире украинского телеканала "1+1". Она "посоветовала" женщинам, собирающимся выйти замуж за российских лётчиков, "найти себе чёрные платки". Друзенко пошёл дальше и заявил, что якобы дал указание своим врачам кастрировать попавших в плен российских военных. Позже он извинился, но это не помогло.

Доктор Мясников осудил украинского врача Друзенко за призыв кастрировать военных РФ

Доктор Мясников осудил украинского врача Друзенко за призыв кастрировать военных РФ

Александра Вишнякова
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