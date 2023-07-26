МВД объявило в розыск украинского врача, который призывал кастрировать военных РФ
МВД РФ объявило в розыск украинского активиста Друзенко и телеведущую Мосейчук
Геннадия Друзенко. Обложка © Wikipedia / Druzenko
МВД России объявило в розыск украинского активиста Геннадия Друзенко и телеведущую Наталью Мосейчук. В марте на них завели уголовные дела за возбуждение ненависти после призывов к насилию в отношении российских военнослужащих. Друзенко и Мосейчук грозит до шести лет тюрьмы.
"Друзенко Геннадий Владимирович. Украинец. Место рождения: УССР, Киев. Разыскивается по статье УК РФ. Мосейчук Наталья Николаевна. Украинка. Место рождения: ТССР, г. Теджен, Марыйская область", — говорится в карточке ведомства.
Напомним, Мосейчук "прославилась" после заявления в эфире украинского телеканала "1+1". Она "посоветовала" женщинам, собирающимся выйти замуж за российских лётчиков, "найти себе чёрные платки". Друзенко пошёл дальше и заявил, что якобы дал указание своим врачам кастрировать попавших в плен российских военных. Позже он извинился, но это не помогло.