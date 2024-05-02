Экс-глава СБУ, призывавший убивать бойцов СВО, объявлен в розыск в России

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), а ныне депутат Верховной рады Валентин Наливайченко* объявлен в розыск в России. Об этом свидетельствует информация из базы данных МВД РФ.

О том, что против Наливайченко* возбуждено уголовное дело, Life.ru сообщал в апреле 2022 года. Он обвиняется в совершении преступления по статье 282 УК РФ "Возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих, совершённое публично, сопряжённое с угрозами применения насилия". В эфире украинского телеканала Наливайченко* призывал находить и убивать участников спецоперации (СВО) после её завершения.