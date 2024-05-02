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2 мая, 18:44

Экс-глава СБУ, призывавший убивать бойцов СВО, объявлен в розыск в России

МВД России объявило в розыск экс-главу СБУ Наливайченко*

Валентин Наливайченко*. Обложка © Telegram / nalyvaichenko

Валентин Наливайченко*. Обложка © Telegram / nalyvaichenko

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), а ныне депутат Верховной рады Валентин Наливайченко* объявлен в розыск в России. Об этом свидетельствует информация из базы данных МВД РФ.

"Наливайченко Валентин Александрович*. Дата рождения: 08.06.1966. Разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.

О том, что против Наливайченко* возбуждено уголовное дело, Life.ru сообщал в апреле 2022 года. Он обвиняется в совершении преступления по статье 282 УК РФ "Возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих, совершённое публично, сопряжённое с угрозами применения насилия". В эфире украинского телеканала Наливайченко* призывал находить и убивать участников спецоперации (СВО) после её завершения.

57-летний украинский чиновник возглавлял СБУ в 2006–2010 и 2014–2015 годах.

МВД РФ объявило в розыск экс-министра юстиции Украины Павла Петренко
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* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Наталья Исакова
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