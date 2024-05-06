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5 мая, 21:30

В Сумах после взрыва наблюдаются перебои со светом

В Сумах на севере Украины произошли взрывы, после этого в городе наблюдаются проблемы с электроснабжением. Об этом сообщило издание "Общественное".

В ряде районов города нет света. Других подробностей пока не приводится. В области продолжается воздушная тревога. Также она действует в Харьковской и Николаевской областях.

Глава Минэнерго Украины: Ущерб энергетике от взрывов превысил 1 млрд долларов
Глава Минэнерго Украины: Ущерб энергетике от взрывов превысил 1 млрд долларов

Ранее Life.ru писал, что Украина импортировала электроэнергию из двух стран из-за дефицита в системе энергоснабжения. Помогли соседние Румыния и Польша.

Обложка ©

Unsplash / Maksym Sirman

Артур Лапсаков
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