В Сумах после взрыва наблюдаются перебои со светом
В Сумах на севере Украины произошли взрывы, после этого в городе наблюдаются проблемы с электроснабжением. Об этом сообщило издание "Общественное".
В ряде районов города нет света. Других подробностей пока не приводится. В области продолжается воздушная тревога. Также она действует в Харьковской и Николаевской областях.
Ранее Life.ru писал, что Украина импортировала электроэнергию из двух стран из-за дефицита в системе энергоснабжения. Помогли соседние Румыния и Польша.
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Unsplash / Maksym Sirman