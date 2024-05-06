В Сумах после взрыва наблюдаются перебои со светом

В Сумах на севере Украины произошли взрывы, после этого в городе наблюдаются проблемы с электроснабжением. Об этом сообщило издание "Общественное".

В ряде районов города нет света. Других подробностей пока не приводится. В области продолжается воздушная тревога. Также она действует в Харьковской и Николаевской областях.