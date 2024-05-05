Глава Минэнерго Украины: Ущерб энергетике от взрывов превысил 1 млрд долларов

После последних взрывов энергетика Украины несёт ущерб более миллиарда долларов. Об этом заявил глава Минэнерго страны Герман Галущенко.

"На сегодня речь идёт о суммах убытков более чем на миллиард долларов. Очевидно, что ущерб будет расти", — передаёт слова министра пресс-служба.