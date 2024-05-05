Глава Минэнерго Украины: Ущерб энергетике от взрывов превысил 1 млрд долларов
После последних взрывов энергетика Украины несёт ущерб более миллиарда долларов. Об этом заявил глава Минэнерго страны Герман Галущенко.
"На сегодня речь идёт о суммах убытков более чем на миллиард долларов. Очевидно, что ущерб будет расти", — передаёт слова министра пресс-служба.
Он отметил, что больше всего пострадали объекты тепловой и гидрогенерации. Кроме того, повреждены системы передачи электроэнергии и энергообъекты. По его словам, ситуация с ресурсами в стране достаточно сложная.
Ранее в Минэнерго Украины заявили об огромных потерях генерирующих мощностей. По словам Галущенко, взрывами во время последнего отопительного сезона было уничтожено больше, чем было восстановлено. Энергосистема Незалежной в печальном положении из-за ударов ВС РФ по её объектам. В украинском ведомстве также заявили, что государство прибегло к импорту ресурсов из двух стран из-за дефицита в системе энергоснабжения.
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