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5 мая, 14:24

Глава Минэнерго Украины: Ущерб энергетике от взрывов превысил 1 млрд долларов

После последних взрывов энергетика Украины несёт ущерб более миллиарда долларов. Об этом заявил глава Минэнерго страны Герман Галущенко.

"На сегодня речь идёт о суммах убытков более чем на миллиард долларов. Очевидно, что ущерб будет расти", — передаёт слова министра пресс-служба.

Он отметил, что больше всего пострадали объекты тепловой и гидрогенерации. Кроме того, повреждены системы передачи электроэнергии и энергообъекты. По его словам, ситуация с ресурсами в стране достаточно сложная.

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Ранее в Минэнерго Украины заявили об огромных потерях генерирующих мощностей. По словам Галущенко, взрывами во время последнего отопительного сезона было уничтожено больше, чем было восстановлено. Энергосистема Незалежной в печальном положении из-за ударов ВС РФ по её объектам. В украинском ведомстве также заявили, что государство прибегло к импорту ресурсов из двух стран из-за дефицита в системе энергоснабжения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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