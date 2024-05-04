На Украине поражено больше энергетических мощностей, чем удалось восстановить
На Украине уничтожено больше энергетических мощностей, чем восстановлено. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в результате взрывов во время последнего отопительного сезона в стране было уничтожено больше энергетических мощностей, чем было восстановлено.
"[Взрывы] уничтожили больше, чем мы восстановили. Задача — снова всё восстановить, но это сложная задача", — сказал министр в эфире национального телемарафона.
По словам Галущенко, в ряде случаев определённые объекты были уничтожены полностью.
Ранее в Минэнерго Украины заявили об огромных потерях генерирующих мощностей. Это "гигантский объём", рассказал министр энергетики страны Галущенко по прибытии на неформальную встречу министров энергетики ЕС в Брюсселе. По его словам, также были уничтожены несколько высоковольтных автотрансформаторов.