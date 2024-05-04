Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Войска России нанесли 25 групповых ударов по объектам энергетики и ВПК Украины

4 мая, 11:44
Армия РФ массированными ударами поразила объекты энергетики и ВПК Украины. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Армия РФ массированными ударами поразила объекты энергетики и ВПК Украины. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские войска за неделю поразили несколько энергетических и транспортных объектов на Украине, сделав 25 групповых ударов беспилотниками и высокоточным оружием. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"С 28 апреля по 4 мая в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России Вооружёнными силами РФ нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами", — отметили в ведомстве.

Итогами успешных российских ударов стали уничтоженные объекты энергетической и транспортной инфраструктуры противника, а также военные заводы Украины, склады с боеприпасами и цеха по производству безэкипажных катеров и дронов. В министерстве добавили, что также ликвидированы подразделения ВСУ и наёмников в местах их дислокаций.

Бойцы группировки "Центр" разгромили почти 400 целей ВСУ за сутки
Бойцы группировки "Центр" разгромили почти 400 целей ВСУ за сутки

Ранее сообщалось, что Киев вновь попытался атаковать территорию Крымского полуострова американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. По информации Министерства обороны РФ, четыре ракеты были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) РФ.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!