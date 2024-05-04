Войска России нанесли 25 групповых ударов по объектам энергетики и ВПК Украины 4 мая, 11:44 Армия РФ массированными ударами поразила объекты энергетики и ВПК Украины. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские войска за неделю поразили несколько энергетических и транспортных объектов на Украине, сделав 25 групповых ударов беспилотниками и высокоточным оружием. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"С 28 апреля по 4 мая в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России Вооружёнными силами РФ нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами", — отметили в ведомстве.

Итогами успешных российских ударов стали уничтоженные объекты энергетической и транспортной инфраструктуры противника, а также военные заводы Украины, склады с боеприпасами и цеха по производству безэкипажных катеров и дронов. В министерстве добавили, что также ликвидированы подразделения ВСУ и наёмников в местах их дислокаций.

Ранее сообщалось, что Киев вновь попытался атаковать территорию Крымского полуострова американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. По информации Министерства обороны РФ, четыре ракеты были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) РФ.

Авторы Татьяна Миссуми